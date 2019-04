Sõnumivahetuse rakendus Slack tuleb lähinädalatel börsile

Slacki juht Stewart Butterfield räägib Slacki Frontiers konverentsil 24. aprillil 2019. aastal San Franciscos. Foto: NOAH BERGER/AFP/Scanpix

Reedel avaldas ärimaailmas populaarsust võitev sõnumivahetuse rakenduse arendaja Slack oma börsile tuleku dokumendid, milles näeb firma kiiret käibe kasvu, vahendab Reuters.

San Francisco firma Slack Technologies plaanib börsile tulla otsenoteeringuga, samamoodi nagu eelmisel aastal tuli muusikajagamisfirma Spotify.

Slackil oli käesoleva aasta jaanuari lõpu seisuga üle 10 miljoni igapäevase kasutaja, millest maksvaid kasutajaid oli siiski vaid 88 tuhat. Samal ajal on maksvate kasutajate arv aastaga 2,4 korda tõusnud. Slack teatas, et tema toote tasuta tellimuse peal on üle 500 000 organisatsiooni.

Firma müügikäive kasvas aastaga 382% 400,6 miljoni dollarini. Tegevuskulud kasvasid Slackil aastaga 49% 503,5 miljoni dollarini, peamiselt seoses kasvanud müügi- ja turunduskuludega. Firma kahjum oli 2018. aastal 140,7 miljoni dollarit, olles aasta varem olnud 181 miljonit dollarit.

“Ettevõtte on klassikaline tehnoloogiafirma, millel on kiire võimsuse kasvatamise võime,” ütles Florida ülikooli professor ja IPO ekspert Jay Ritter Reutersile. “Järgmiste aastate jooksul on firmal võimekus jõuda kasumisse ning peale seda suudab firma juba kiiresti kasumit hakata kasvatama,” lisas Ritter.

Reuters on varem kirjutanud, et Slack loodab börsile tulekul enda väärtuseks saada üle 10 miljardi dollari. Maaklerfirma Forge tegevjuht Kelly Rodrigues ütles CNBC-le, et mõned varased investorid ning töötajad on müünud aktsiat 28 dollari juures, mis teeb firma väärtuseks 17 miljardit dollarit.

Slacki suurimate aktsionäride hulka kuuluvad Accel Partners, mis oli ka üks Facebooki ja Dropboxi investoritest ning millel on Slackis 24% suurune osalus. 13,3% suuruse osalusega järgneb tuntud riskikapitalifirma Andreessen Horowitz, Jaapani SoftBankil on Slackis 7,3% suurune osalus.