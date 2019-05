Maailma keskpangad vahetavad dollareid kulla vastu

Kuld. Foto: Reuters

Maailma keskpankade kullaostud olid esimeses kvartalis viimase kuue aasta suurimad, sest riigid püüavad oma varasid rohkem dollarist eemale hajutada, vahendab Bloomberg.

Globaalsed kullareservid tõusid esimeses kvartalis 145,5 tonni võrra, mida on 68 protsendi võrra rohkem kui aasta tagasi, teatas Maailma Kullanõukogu neljapäeval avaldatud raportis. Venemaa on jätkuvalt kõige suurem ostja – riik vähendab USA riigivõlakirjade mahtu ning ostab asemele kollast metalli.

“Me näeme, et keskpankade nõudlus on jätkuvalt väga tugev,” ütles Maailma Kullanõukogu turuinfo juht Alistair Hewitt. “Keskpankade ostude osas ootame me järjekordset head aastat. Samas oleksin üllatunud, kui mahud on sama suured kui 2018. aastal.”

Suurimate ostjate seas on Hiina ja Venemaa. Kullareserve on tõstnud ka Kasahstan ja Türgi, esimest korda alates 2014. aastast soetas kulda juurde ka Ecuador. Arvestatava koguse ostsid ka Qatar ja Colombia.

Ostjate seas on eelkõige riigid, kes tahavad sõltuvust USA dollarist vähendada. Samuti on nendes riikides ka väiksemad kullareservid kui näiteks Lääne-Euroopa riikides.