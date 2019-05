Goldman: mis saab USA-Hiina kaubandustülist edasi?

USA-Hiina kaubandussõjas saab see nädal olema võtmetähtsusega. Foto: Shutterstock

USA presidendi Donald Trumpi ähvardus Hiina vastaseid tariife tõsta näitab, et kõnelused “võivad olla jõudnud patiseisu” ning ees on tähtis nädal, ütlesid Goldman Sachsi analüütikud.

Pank ütles, et eduka kokkuleppe saavutamise tõenäosus on nüüd väiksem, aga tariifide tõstmist on võimalik veel vältida. Eriti juhul, kui Hiina delegatsioon otsustab USA läbirääkijatega sellel nädalal kohtuda.