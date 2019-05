Telenor soovib ühisettevõttega Kagu-Aasiat vallutada

Norra Telenor on Kagu-Aasia telekomiturul oluline tegija. Foto: EPA-EFE/MAURITZ ANTIN

Norra telekomifirma Telenor teatas, et soovib moodustada Malaisia konkurendiga ühisettevõtte, et suuta paremini konkureerida Kagu-Aasia turgudel, vahendab Reuters.

Norra Telenor ning Malaisia firma Axiata teatasid, et käimas on läbirääkimised moodustamaks ühisettevõtte, kuhu on koondatud mõlema firma Lõuna-Aasia ja Kagu-Aasia äritegevused. Loodaval ettevõttel oleks ligikaudu 300 miljonit klienti ning 60 000 mobiilsidemasti. Norra firma omaks 56,5% ettevõttest ning Axiatal oleks 43,5%. Plaanitud tehinguga kumbki firma rahalist kompensatsiooni ei saaks.

“Oma unikaalse portfelliga oleks ühinenud ettevõte üks suurimaid telekommunikatsiooni gruppe regioonis, arvestades firma väärtust, müügikäivet ja kasumit,” ütles Axiata pressiteates.

Firmad ei kommenteerinud loodava ettevõtte täpset väärtust, kuid asjale lähedalseisev isik ütles Reutersile, et loodav ühisettevõtte väärtus võiks olla 40 miljardit dollarit, kui võlg sisse arvestada.

Ühisfirmal oleks esindatus üheksas riigis, kus elanike arv on kokku ligikaudu üks miljard inimest, sealhulgas Tai, Malaisia, Bangladesh, Pakistan ja Indoneesia ning konkureeriks selliste firmadega nagu Singapore Telecommunications.

Analüütikute sõnul on ühinev firma üheksal turul kolme suurima telekomioperaatori seas. Loodav firma võiks olla võimeline end paremini finantseerima sellistel turgudel, kus telekomifirmadel on surve marginaalidele, kuna tarbijad valivad tasuta interneti kõneedastuse teenuseid.

Ettevõtted plaanivad tehinguga lõpule jõuda käesoleva aasta kolmandas kvartalis.

Eelmisel aastal müüs Telenor oma Kesk-Euroopa ärid, soovides tegevust koondada oma Põhjamaade ja Aasia üksuse ümber. Aprillis teatas Telenor 54% suuruse osaluse omandamisest Soome DNAs 1,5 miljardi euro eest.

Esmaspäevase uudise valguses tõusis Telenori aktsia Oslo börsil 4,7% 178,05 kroonini.