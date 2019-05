Fondijuht kinnitab: meil on oma nahk investeeringutes mängus küll

Fondijuhid on kindlasti huvitatud võimalikult hea tootluse näitamisest ja oma nahk tehtavates investeeringutes on neil täna ses vähemalt kahel olulisel moel, vastab LHV Varahalduse juht Joel Kukemelk Alar Tammingu kriitikale, justkui ei oleks varahaldurid vähese vastutuse tõttu piisavalt motiveeritud.

Joel Kukemelk Foto: Andras Kralla

Tavidi suuromanik Alar Tamming ütles intervjuus Äripäeva raadiole, et pensionifondide puhul valitseb täielik tasakaalustamatus, kus halduritele on garanteeritud tulus palk, ükskõik mis juhtub, aga kui 15 aasta pärast on kogu rahasüsteem muutunud, siis kahjust nad osa ei kanna.