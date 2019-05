LHV ostab võlakirjad enne tähtaega tagasi

Kui LHV uued võlakirjad turule tõi, kahtlustasid investorid, et ju siis ostab pank vanad, kallima intressiga võlakirjad enne tähtaega tagasi. Nüüd teatas ettevõte, et just nii lähebki.

LHV aktsionäride koosolek, esiplaanil panga üks rajajaid, Rain Lõhmus. Foto: Andras Kralla

LHV teatas, et on otsustanud ennetähtaegselt lunastada 2014. aasta suvel emiteeritud allutatud 7,25% intressi kandvad võlakirjad, mis on registreeritud ISIN koodiga EE3300110550.