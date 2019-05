Morgan Stanley: hullema stsenaariumi järgi on Tesla aktsia väärt vaid 10 dollarit

Tesla aktsia on kukkunud viimased 10 kauplemispäeva järjest ning langenud 205 dollari tasemele. Analüütikud on hinnasihti alandanud ja Tesla juht Elon Musk ähvardas, et raha võib 10 kuuga päris otsa saada. USA investeerimispanga Morgan Stanley analüütikuid sundis see põhjalikult oma kriisistsenaariumi muutma.

Tesla Model 3 Foto: AFP/Scanpix

Eile kukkus Tesla aktsia 2,7% ja lõpetas kauplemispäeva 205 dollari tasemel. Eelturul on aktsia täna sügavas languses, kukkunud ligi 3,5% ja 198 dollari tasemel.