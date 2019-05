Euroopa Liit võib Itaaliale trahvi määrata

Itaalia lipp Rooma kohal tähistamaks Itaalia Vabariigi päeva 2. juunil 2018. aastal. Foto: EPA-EFE/FABIO FRUSTACI

Euroopa Komisjon plaanib Itaalia vastu alustada järgmisel nädalal distsiplinaarprotseduuri selle eest, et see ei suuda oma võlakoormust ohjata. Euroopa Komisjoni protseduur võib viia selleni, et Itaalialt nõutakse 3,5 miljardit eurot trahvi, vahendab Bloomberg anonüümseks jääda soovinud ametniku sõnu.

See samm võib tulla ühe osana Euroopa Liidu regulaarsest eelarvemonitoorimise protsessist, suure tõenäosusega 5. juunil. Kuna konkreetsest otsust pole veel tehtud, siis Itaalia valitsuse pressiesindaja keeldus teemat Bloombergile kommenteerimast.

Itaalia võlakirjad ja aktsiad langesid uudise peale päeva teises pooles, nii et Itaalia valitsuse 10-aastase tähtajaga võlakirjade tulumäär tõusis 12 baaspunkti võrra 2,66% peale ning aktsiaturg lõpetas päeva 0,06% miinuses.

Euroopa Komisjoni soovitus oleks ainult üks samm pikas protsessis, mis nõuab Euroopa Liidu riikide valitsustelt mitmel korral eraldi otsuse tegemist. ELi riikide rahandusministrid peaksid allkirjastama nn ülemäärase defitsiidi protseduuri soovituse, mille puhul võidakse nõuda kuni 0,2% sisemajanduse kogutoodangu suurust deposiiti, mis Itaalia puhul oleks ligikaudu 3,5 miljardit eurot.

ELi riikide rahandusministrid saavad komisjoni ettepaneku üle hääletada tõenäoliselt nende järgmisel kogunemisel juuli alguses.

„Ma ootan Euroopa Liidult saabuva kirja lugemist, kuid komisjon peaks mõistma, et inimesed hääletasid muutuste ja kasvu eest,“ ütles Itaalia asepeaminister Matteo Salvini Bloombergi uudist kommenteerides telekanalile La7 TV. „Mis on kindel, on see, et makse ei tõsteta, käibemaksu tõusu ei toimu,“ lisas Salvini.

Euroopa Liidu riigirahanduse reeglite järgi peavad liikmesriigid hoidma oma eelarvedefitsiiti alla 3% taseme sisemajanduse kogutoodangust ning võlataset alla 60% SKTst. Riigid, mille võlg ületab seda taset, peavad seda rahuldavas tempos vähendama.