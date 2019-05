MacKenzie Bezos panustab heategevusse üle 18 miljardi dollari

MacKenzie Bezos (paremal) koos oma abikaasa Jeff Bezosega (vasakul). Foto: Reuters

MacKenzie Bezos lubas pärast lahutust Jeff Bezosest anda ära poole oma varast heategevuseks, vahendab Bloomberg.

MacKenzie Bezos andis oma allkirja “Giving Pledge” algatusele, kus lubatakse heategevuseks panustada 50 protsenti oma varadest, seda kogu elu vältel, teatas organisatsioon teisipäeval. Organisatsiooni asutasid Bill ja Melinda Gates ning Warren Buffett 2010. aastal. Nüüdseks on sellega liitunud 204 inimest 23 erinevast riigist.

“Mul on ülemäärane raha, mida ma saan jagada,” ütles 49aastane Bezos. “Minu lähenemine filantroopiale on läbimõeldud. See võtab aega ja hoolitsust. Aga ma ei oota. Me panustan nii kaua kuni seif on tühi.”

Lahutuse järel saab MacKenzie Bezos kokku 37 miljardit dollarit. See tähendab, et ta panustab heategevusse 18,5 miljardit dollarit.

Teiste hulgas on algatusega hiljuti liitunud ka riskifondi juht Paul Tudor Jones, riskikapitalist Chris Sacca ja WhatsAppi kaasasutaja Brian Acton. Briti miljardär David Harding, kes asutas Winton Capitali, liitus samuti.

Lubaduse täitmine ei pruugi olla alati kõige kergem, sest rikaste jõukus kipub kiiresti kasvama. Alates 2010. aastast on Buffett andnud ära enam kui 30 miljardi väärtuses Berkshire Hatahway aktsiaid. Tema jõukus on alates 2010. aastast kasvanud aga 85 protsendi võrra. Põhjuseks on Berkshire’i aktsia tõus.

Maailma rikkaim inimene Jeff Bezos ei ole algatusega liitunud ning teda on selle eest ka kritiseeritud. 2018. aasta septembris lubas ta kodutute aitamisse ja haridusse panustada 2 miljardit dollarit.