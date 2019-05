Itaalia pangad pole Banca Carige ülevõtmisest huvitatud

Banca Carige sularahaautomaat ja kontor Genovas 2016. aasta märtsis. Banca Carige asutati 1483. aastal Genovas ning on Itaalia Liguuria regiooni suurim pank. Foto: EPA/MATTIA SEDDA

Itaalia suuruselt kolmanda panga Banco BPMi tegevjuht ütles kolmapäeval, et ükski Itaalia pank ei ole huvitatud Banca Carige ülevõtmisest ilma valitsuse rahalise toeta, vahendab Reuters.

Euroopa Keskpank pani Carige panga jaanuaris enda ajutise järelevalve alla, lastes riigil pakkuda erakorralist likviidsust ning panna riigieelarvest kõrvale üks miljard eurot võimaliku kapitalisüsti tarbeks.

„Me räägime Carige puhul ikka veel „turutehingust,“ kuid on selge, et Itaalia pankadel pole selle vastu huvi,“ ütles Banco BPMi juht Giuseppe Castagna rahvusvahelisele meediale antud pressikonverentsil.

„Kuid olukord on teine, kui pakutaks teatud tuge, nagu on minevikus pakutud teiste pankade puhul,“ lisas Castagna.

2017. aastal maksis Itaalia valitsus Intesa Sanpaolo pangale 5,2 miljardit eurot, et see võtaks 1 euro eest endale kahe Veneto regiooni likvideerimisele läinud panga nn head varad.

Itaalia väikepanga Tercase 2014. aastal toimunud päästmise on Euroopa Liidu Komisjon hukka mõistnud, kui riigipoolse abi, kuna kasutati riiklikku hoiuste tagamise skeemi, et ebaõnnestunud pank välja päästa. Selline võimalus näis nüüd olevat laual tagasi, kui Euroopa Liidu kohus tühistas varasema Komisjoni otsuse Tercase päästmise osas. Kuid kolmapäeval ütles Euroopa Komisjon, et vaidlustab kohtuotsuse.

Euroopa Keskpank määras Carige pangale uue juhatuse peale seda, kui BlackRock loobus plaanist investeerida enamus ette nähtud 720 miljonist eurost, mis oli vajalik panga kapitalitaseme nõuetele vastavusse viimiseks.

Nüüd on allikad Reutersile öelnud, et Euroopa pangandusjärelevalve näeb järgmise loogilise sammuna panga likvideerimist, juhul kui mujalt abi ei tule.

Banco BPMi juht Castagna ütles veel, et neil ei ole huvi ka Monte dei Paschi di Siena panga vastu, mille osas peab valitsus samuti lõpuks ostja leidma peale seda, kui riik päästis panga omapoolse kapitalisüstiga 2017. aastal.