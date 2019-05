Olli Rehn: Euroopa Keskpank on valmis kasutama kõiki oma vahendeid

Soome Panga president Olli Rehn vastamas küsimustele Reutersi üritusel Londonis 29. mail 2019. aastal. Foto: Scanpix/REUTERS/Hannah McKay

Euroopa Keskpank on vajadusel valmis taaskäivitama erinevaid rahapoliitilisi meetmeid, ütles Soome keskpanga president ja Euroopa Keskpanga juhtnõukogu liige Olli Rehn kolmapäeval, vahendab Reuters.

Reutersi Breakingviews üritusel ütles Rehn, et Euroopa Keskpank arutab võimalusi järgmisel nädalal toimuval keskpanga istungil, kui neil on käes ka värsked majasisesed majandusprognoosid.

„Majanduses on nõrgema kasvu hetk ning me analüüsime, kas see on lihtsalt üks lühike nõrk periood või on see pikaajaliselt kestev majanduse jahenemine,“ ütles Rehn.

„Kui asjad lähevad alla ning meil tuleb majandussurutis, siis oleme valmis kasutama kõiki tööriistu,“ lisas Rehn.

Euroopa Keskpangal on juba valmisolek välja tuua detaile uuest odavate pangalaenude programmist, mida tuntakse TLTRO nime all, kuid ka teisi instrumente analüüsitakse.

„Vaadake meie tööriistakasti,“ ütles Rehn, viidates saadaolevatele võimalustele. „Meil on intressimäärad, varade ostuprogrammi reinvesteerimise võimalus, indikatsioon tulevase poliitika osas ning TLTROd.“

Rehn avaldas vastuseisu Itaalia asepeaministri Matteo Salvini ettepanekule, et Euroopa Keskpank võiks „garanteerida“ valitsuse võlakirju, et laenuintressid madalamal hoida.

„Ei ole mingi üllatus, et ma ei ole sellest ideest eriti vaimustatud, kuna see läheb vastuollu tänapäevase keskpanganduse põhimõttega, mis keelab finantseerida valitsuse kulutusi,“ ütles Rehn.