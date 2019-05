Salvini kutsub Euroopa Keskpanka üles riigivõlakirjasid tagama

Itaalia Liiga partei juht asepeaminister ja siseminister Matteo Salvini pressikonverentsil peale Euroopa Parlamendi valimisi 27. mail 2019. aastal. Foto: EPA-EFE/DANIEL DAL ZENNARO

Itaalia võlakirjade intressimäärad tõusid kolmandat päeva järjest, kui Itaalia asepeaminister Matteo Salvini kutsus Euroopa Keskpanka üles valitsuse võlakirjasid garanteerima, et võlakirjade intressimäärad madalamal hoida, vahendab Reuters.

Kuna Salvini partei Liiga võitis pühapäeval toimunud Euroopa Parlamendi valimistel 34% häältest, on Salvini välja tulnud maksude kärpimise lubadusega ning üleskutsega teha uued Euroopa Liidu eelarvereeglid, mis on omakorda finantsturge ärevusse ajanud, sest kardetakse, et tema plaanid suurendavad veelgi Itaalia suurt riigivõlga.

Itaalia valitsuse võlakirjade tulumäärad olid täna üle terve tulukõvera kolm baaspunkti eilsest kõrgemal, nii et 10-aastase võlakirja tulumäär küündis päeva tipus 2,73% peale.

Käesoleval nädalal ütlesid Reutersi sõnul kaks Euroopa Liidu ametnikku, et Euroopa Komisjon alustab Itaalia vastu distsiplinaarprotsessiga 5. juunil, kuna Itaalia võlatase ja eelarve strukturaalse defitsiidi tase rikub Euroopa Liidu reegleid.

Salvini lausus, et EL võib Itaaliale määrata 3 miljardi euro suuruse trahvi ning ta kasutab „kogu oma energiat,“ et sellele ohule vastu seista.

„Eelarvedefitsiidi debatt on ikka veel käimas ning Euroopaga käiv võitlus ägeneb,“ ütles Reutersile Commerzbanki intressimäärade strateeg Rainer Güntermann.