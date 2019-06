Amazon lahkub valmistoidu kullerteenuse turult

Amazoni logo logistikakeskuse seinal Saksamaal. Foto: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

Amazon.com teatas teisipäeval, et lõpetab juuni lõpus oma valmistoidu kullerteenuse pakkumise USAs, andes Reutersi sõnul alla tihedale konkurentsile, mida pakuvad GrubHub, DoorDash ning Uber Eats.

Amazon andis teada, et nad lõpetavad Amazon Restaurants äritegevuse 24. juunil ning see puudutab vaid väikest osa Amazoni töötajatest, kellest paljud on leidnud Amazonis juba uue töökoha.