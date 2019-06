KKR pakub Axel Springeri väikeaktsionäridele 40% suurust preemiat

Saksamaa Bildi ja Die Welti väljaandja Axel Springeri tegevjuht Mathias Döpfner (vasakul) ning firma nõukogu aseesimees Friede Springer (paremal), kõnelemas rabi Leo Baecki auhinnatseremoonial Berliinis 16. mail 2019. aastal. Foto: EPA-EFE/HAYOUNG JEON

USA erakapitalifirma KKR teatas kolmapäeval, et pakub Axel Springeri aktsionäridele 40% preemiat, et osta vähemusaktsionäride osa välja, mis kindlustaks ajaleht Bild väljaandja suuraktsionäridele suurema mõjuvõimu, vahendab Reuters.

63 euro suurune väljaostupakkumine aktsia kohta teeb firma väärtuseks 6,8 miljardit eurot. Väljaostupakkumise jõustumiseks on vaja vähemalt 20% Springeri aktsionäride heakskiitu, mille osas ütles üks analüütik, et selline tase on käeulatuses.