Tallink napsas endale Katre Kõvaski

Peagi Tallinkis tööd alustav Katre Kõvask tegutseb praegu jäätisetootja La Muu nõukogu liikmena. Foto: Liis Treimann

Alates augusti lõpust asub Tallinki rahvusvahelise kaldakaubanduse juhina ettevõttes tööle senine Tere ja Farmi piimatööstuse juhatuse esimees Katre Kõvask, teatas börsifirma.

Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles Kõvaski värbamise kohta, et kutsus Kõvaski ettevõttega liituma, kuna börsifirmal on ambitsioone ning juba teatavas arengufaasis projekte oma tegevuse oluliseks laiendamiseks maismaal, nii Eestis kui ka mujal. "Ainuüksi viimase pooleteise aasta jooksul on Tallinki tegevus maapeal kiiresti laienenud, seda hetkel eelkõige mitme uue frantsiisi ja kauplusega," ütles Nõgene pressiteates.