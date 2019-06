Kuld ületas psühholoogiliselt tähtsa taseme

Kuld kallines sellel nädalal järsult ning untsi hind ületas psühholoogiliselt tähtsa 1350 dollari taseme, vahendab Reuters.

Kulla hind tõusis täna viimase 14 kuu tippu. Foto: Reuters

Suur osa kallinemisest toimus just reedel ning analüütikute sõnul on põhjuseks nii Hiina kui ka USA kehvad majandusandmed, geopoliitiliste pingete kasv ning poliitilised mured. Täna on kulla hind tõusnud 1,2 protsenti, 1355 dollarile untsi eest. Tegemist on kõrgeima tasemega alates 2018. aasta 11. aprillist.