Föderaalreserv jättis intressid muutmata

Föderaalreservi peahoone. Foto: Shutterstock

Teatud määral lõhestunud Föderaalreserv hoidis täna toimunud kohtumisel praegust joont ning jättis intressid muutmata. Samuti anti märku, et 2019. aastal intressilangetusi ei plaanita, vahendab CNBC.

Keskpanga komitee 10 liikmest 9 olid selle poolt, et jätta intressimäärad täna 2,25-2,5 protsendi vahemikku. St. Louisi Föderaalreservi president James Bullard hääletas intressilangetuse poolt.

Otsus, et tänavu intresse ei vähendata, võeti vastu aga napi enamusega, mitmed rahapoliitikud soovisid minna tulevikus intressikärbete teed. Samuti jättis keskpank palju ka lahtiseks ning 2019. aasta intressilangetust siiski täielikult ei välistata. Föderaalreserv prognoosib intresside langetamist alles 2020. aastaks.

Selle poolt, et 2019. aastal intresse ühe korra langetada, oli 8 rahapoliitikut. Konsensus oli aga tugevam 2020. aasta intressikärpe osas – seda soovis 9 rahapoliitikut.

USA president Donald Trump on Föderaalreservi surve alla pannud ning nõuab pangalt järsku intressikärbet. Ta on isegi mänginud mõttega, et võiks Fedi juhi Jerome Powelli välja vahetada.

Keskpank kirjutas ka, et USA tööturg on jätkuvalt “tugev” ning töökohtade kasv on korralik, vaatamata maikuu pettumust valmistanud numbritele. “Samuti on näha, et kodumajapidamiste kulutused on aasta algusega võrreldes kasvama kasvama hakanud.”