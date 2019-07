Investorite maagiline teetähis terendab käeulatuses

USA turud on mitu päeva järjest rekordeid teinud, maailma ühel populaarseimal indeksil Standard & Poor's 500-l on peagi käes maagiline 3000 punkti piir. Eesti analüütikud ütlevad, miks Tallinna börs (veel) ei ralli ja mida on oodata algavast tulemuste hooajast.

Kas reede õhtul võib uus rekord sündida? Foto: Imago/Scanpix

Tulemuste hooaeg on ukse ees ja see tõotab tulla CNBC andmetel 13 aasta viletsaim: juba on 77% ettevõtetest teatanud, et kavatsevad analüütikute ootusele alla jääda. USA ja Euroopa keskpangad vaatavad mureliku näoga majandust ja tahavad rahapoliitikat lõdvendada, et sellele hoogu juurde anda. Samal ajal teevad aktsiaturud rekordeid.