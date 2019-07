Uberil kulub kasumisse jõudmiseks "veel aastaid"

Uber. Foto: Reuters

Uberil kulub kasumisse jõudmiseks “vähemalt mitu aastat,” ütles üks sõidujagamisfirma kõrgetest juhtidest.

Turul on “väga konkurentsitihe,” nentis Uberi tehnoloogia juht Thuan Pham teisipäeval Hongkongis. “Meil on igal pool kohalikud konkurendid, kes üritavad agressiivselt oma äri kasvatada. Me peame konkureerima väga jõuliselt.”