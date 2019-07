USA eluasemete ehitamise turg on keerulises seisus

Majaehitus Monterey Parkis Californias 2019. aasta kevadel. Foto: Frederic J. BROWN / AFP

Eluasemete ehitamine langes USAs juunis teist kuud järjest ning ehituslubade arv langes viimase kahe aasta madalaimale tasemele, mis tähendab, et eluasemeturg on jätkuvalt keerulises seisus, hoolimata langevatest hüpoteeklaenuintressidest, kirjutab Reuters.

Kaubandusministeeriumi raport näitas kolmapäeval, et eluasemete valmimine on viimase kuue kuu madalaimal tasemel ning arvestades, et ehitamisel olevate majade arv on kasvanud mõõdukalt, võib arvata, et turgu mõjutanud valmis majade vähesus püsib veel mõnda aega.