Börsipäev algas kõva tõusuga

Börsid tõusid täna hommikul üle 1% peale sead kui New Yorgi Föderaalreservi president eile USA turu tõusma pani.

Mees vaatab Tokyos börsihindu. Aasias on vastupidine süsteem: punane tähistab tõusu Foto: Reuters/Scanpix

Täpsemalt kõneles New Yorgi föderaalreservi president John Williams, et ajal mil intressimäärad ja inflatsioon on madalal, ei saa rahapoliitikud endale lubada „püssirohu kuivana hoidmist“ ning oodata, et majandusprobleemid tõeks saavad, vahendas Reuters. See tõstis turuosaliste ootust kiire ja korraliku intressimäära kärpe osas ning pani turu tõusma. Intressiotsust oodatakse järgmisel nädalal ka Euroopas.