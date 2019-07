Maaklerid New Yorgi aktsiabörsil. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

Börs: aktsiad tõusid tulemuste toel, Dow Jonesi indeks miinuses

USA aktsiaturg kolmapäeval tõusis, kui kiibitootjate aktsiad tõusid tänu Texas Instrumentsi julgustavate kommentaaridele ning tõusu ei suutnud väärata ka Boeingu ja Caterpillari nõrgad tulemused.

Texas Instrumentsi aktsia kerkis 7,4%, kui firma viitas sellele, et globaalne mikrokiipide nõudluse vähenemine ei pruugi kesta nii kaua, nagu on kardetud. See tõstis ka teiste kiibitootjate aktsiate hindasid, nii et Philadelphia pooljuhtude indeks kerkis 2,8%, jõudes rekordtasemele, kirjutab Reuters.