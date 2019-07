Euroopa Keskpank tahab sügisel majandusele hoogu juurde anda

Tänasel keskpankurite kogunemisel teatas Euroopa Keskpank, et plaanib pärast suvepuhkust euroala majandust turgutada. Kõne all on nii madalamad intressimäärad kui ka uued varaostuprogrammid.

Euroopa keskpanga hoone Frankfurdis Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa Keskpank teatas, et tegi eurosüsteemi komiteedele ülesandeks uurida võimalusi majanduse turgutamiseks, sealjuures nii madalamate intressimäärade kehtestamist kui ka uue varade tugiostuprogrammi kujundamist, vahendab Bloomberg.