Fundwise’i maksuvõlg suureneb, aruanne viibis üle kolme nädala

Ühisrahastusplatvormi Fundwise maksuvõlg on nädalaga suurenenud ning majandusaasta aruannet polnud äriregistrist näha veel reede hommikul. Seda hoolimata nädal varem antud lubadusest see paari päevaga korda ajada.

Fundwise'i juht Henri Laupmaa kinnitas nii nädal tagasi kui ka eile, et probleemid saavad peagi lahendatud. Foto: Andras Kralla

Äripäev kirjutas eelmisel nädalal, et Fundwise, kes on aidanud raha kaasata Nudistil ja Ampler Bikesil ning kus praegu proovib õnne Õllenaut, on sattunud maksuvõlglaste hulka. Kui seitse päeva tagasi oli maksuvõla suurus 12 414 eurot, siis täna on maksu- ja tolliameti andmetel 13 007 eurot.