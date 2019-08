USA börside langus süveneb

New Yorgi börs. Foto: Reuters

Aktsiaturgude globaalne müügilaine jätkus täna USAs, kus suurimad indeksid on odavnenud enam kui 2 protsenti. Põhjuseks peetakse kaubandussõda, kirjutab CNBC.

Dow Jonesi indeks on mõne tunniga odavnenud 700 punkti võrra, Standard & Poor’s 500 on kaotanud oma väärtusest 2,5 protsenti. Tehnoloogiaaktsiaid koondav Nasdaq Composite on 3,1 protsendiga miinuses. Nii S&P 500 kui ka Nasdaq Composite odavnevad juba kuuendat päeva järjest. Dow kukub viiendat päeva järjest.