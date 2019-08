Ray Dalio: Hiina on jätkuvalt hea investeering

Kaubanduspinged pole Dalio silmis investeerimisvõimalusi vähendanud. Foto: Reuters/Scanpix

Maailma suurima investeerimisfondi, Bridgewater Associatesi, looja näeb Hiinas jätkuvalt head investeerimisvõimalust ja riski näeb pigem Euroopas.

Teisipäeval avaldatud videos ütles Dalio, et välisinvestoritele avanevale maale investeerimine on ajalooline võimalus, kirjutab Financial Times.