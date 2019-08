Saudide naftahiid ostab osa maailma suurimast rafineerimistehasest

Naftatootja Saudi Aramco laiendab ärivõrgustikku ja investeerib ka rafineerimistehastesse. Foto: Scanpix

Saudi Araabia riiklik naftafirma Saudi Aramco ostab 15 miljardi dollari eest viiendiku maailma suurimast naftarafineerimistehasest Reliance Oil.

Saudi Aramco on viimasel ajal oma haaret rafineerimisvaldkonnas kõvasti suurendanud. Ettevõtte eesmärk on laiendada naftatöötlusvõrgustikku selliselt, et aastaks 2030 rafineerivad Saudi Aramcole kas täielikult või osaliselt kuuluvad ettevõtted päevas 10 miljonit barrelit saudide naftat. Ka India ettevõttega Reliance tehtud tehing tähendab, et rafineerimishiid on pikka aega kohustatud päevas töötlema 500 000 barrelit saudide naftat, kirjutab Bloomberg.