Shiller: Föderaalreservi samm andis vastupidise tulemuse

Yale'i ülikooli majandusprofessor Robert Shiller. Foto: EPA

Nobeli preemia laureaat Robert Schiller ütles, et Föderaalreservi otsus intressimäärasid kärpima hakata on muutnud turgude psühholoogiat ja pannud investoreid majanduslanguse pärast rohkem muretsema, vahendab CNBC.

“Ma arvan, et intressimäärade kärpimisega on probleem, sest tegemist on mõnes mõttes häirekellaga,” ütles Shiller teisipäeval.