Huawei suudab USA piirangutele vaatamata käesoleval aastal tõenäoliselt käivet suurendada. Foto: REUTERS/Kacper Pempel

Huawei teatel mõjutab USA kauplemispiirang käivet oodatust vähem

Hiina telekomiseadmete tootja Huawei teatas reedel, et USA kaubanduspiirangutest tulenev mõju on väiksem, kui esialgu kardetud, kuid siiski vähendab see nutitelefonide äriüksuse käivet käesoleval aastal ligikaudu 10 miljardi dollari võrra, vahendab Reuters.