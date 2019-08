Aktsiamaaklerid New Yorgi aktsiaturul. Foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP

Börs: uudistevaesel päeval aktsiad tõusid

USA aktsiaturg kolmapäeval tõusis, kui päeva teises pooles taastuti finants- ja naftasektori aktsiate tõusu toel esialgsest miinusest. Investorid on siiski ettevaatlikud edasise USA-Hiina kaubanduspingete hoogustumise võimalikkuse tõttu, vahendab Reuters.

S&P 500 indeksis oli sektorite lõikes suurimaks tõusjaks energiasektor, kui nafta hind tõusis, kui tuli teade, et USA toornafta laovarud on langenud. Finantssektori aktsiad tõusid üle 1%, tehes osaliselt tagasi eelmisel päeval toimunud kukkumise, mis oli tingitud intressikõvera sügavamast ümberpöördumisest. Nimelt jõudis 10-aastase tähtajaga valitsuse võlakiri teisipäeval 0,04% võrra madalamale tasemele, kui 2-aastase tähtajaga võlakiri. Tavapärasest majanduskeskkonnas on lühiajalise võlakirja intress pikaajalise võlakirja intressist madalam.