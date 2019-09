Investor Baltikast: suur sõidab väikestest taas tuimalt üle

Just nii arvab investor Madis Müür, kes on Eesti investeerimiskultuuris pettunud ning hoiab just selliste ülevõtmiste pärast nagu Baltika või Olympic Entertainment Group Tallinna börsilt eemale.

Investor Madis Müür peab Baltika väikeaktsionäridele tehtud ülevõtmispakkumist viimastest ülesõitmiseks. Foto: Raul Mee

„See on taas näide, kuidas suurosanik saab väikestest tuimalt üle sõita, enda huvisid läbi suruda ja ettevõtte suvise emissiooniga sisuliselt ära kaaperdada,“ märkis Müür. „Keegi teine Baltikat muidugi ei tahtnud ka, aga sellised JOKK-lükked on paratamatu nähtus 90ndate seltskonna puhul,“ kommenteeris ta täna Baltika väikeaktsionäridele tehtud ülevõtupakkumist.