Investorid võtsid Baltika pakkumise vastu tulise kriitikaga

Madis Müüri hinnangul on muuhulgas nahaalne Baltika endisele juhile Meelis Milderile tema lahkumisel makstud 198 000 euro suurune hüvitis. Foto: Liis Treimann

Kogenud börsiinvestorid, kellest ühe portfellist leiab ka Baltika aktsiaid, hindavad suuraktsionäri ülevõtupakkumist kriitiliselt.

"10 senti aktsia kohta on naljategemine," kommenteeris Andres Lume Baltika eilset pakkumist. "Võib-olla nad ei tahagi kedagi üle võtta, vaid madala pakkumise ainus eesmärk ongi see, et täita ära kohustus pakkumine teha - tegelikult neid absoluutselt ei huvita, mida aktsionärid mõtlevad," nentis Lume.