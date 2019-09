Goldman IPO entusiastidele: vaadake käivet, mitte kasumit

Uberi ja Lyfti aktsiatel pole pärast tänavust IPOt läinud kõige paremini. Foto: Reuters

Goldman Sachs annab uusi ja trendikaid IPOsid jahtivatele investoritele nõu – ettevõtteid analüüsides keskenduge käibele, mitte lühiajalisele kasumlikkusele.

Tänavu on börsile tulnud mitmed suured ettevõtted eesotsas Uberi ja Lyftiga. Aktsiaemissioonide käigus on olnud aga raskusi investorite meelitamisega, sest kasumi teenimise osas ollakse skeptilised. Viimane selline ettevõte on WeWork, kes plaanib peagi börsile tulla. Ettevõte pole aga 9 aasta jooksul suutnud kordagi kasumit teenida.