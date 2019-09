Tööplatvormi aps sobitas tööle tõelise kullatüki

Kui ettevõtte tegevus on hooajaline või on kiirelt vaja lühiajalist lisatööjõudu, siis kuidas leida vajalikuks hetkeks hea töötaja? Olles väikeettevõtjana aeg-ajalt sellise probleemi ees, proovisin omal nahal järele, kui keeruline ja kulukas see tegelikult on.

Ajutist ühepäevast tööd pakutakse toateenija, restoraniteenindaja, toidupoe kaubapaigutaja, liikluskorraldaja, moekaupade sorteerija, kirja- ja pakisorteerija, laotöölise ja veel paljudele muudele ametikohtadele. Foto: AFP / Scanpix

Töö, milleks paaripäevase etteteatamisega töötajat vajasin, oli koristaja külaliskorterites. Olles kuulnud tööampsudest, otsisin üles portaali Goworkabit, mis ettevõtjaid just sellistes probleemides aidata püüab.