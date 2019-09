Amazon ründab India turgu

Amazoni uus hoone Indias võimaldab luua töökohad kuni 15 000 inimesele. Foto: AP/Scanpix

Amazon avas oma suurima kontorihoone, aga väljaspool Ameerika Ühendriike. Uus hoone asub Indias Hyderabadis, kirjutab CNBC.

India võib Amazoni jaoks olla suur kasumi teenimise võimalus. Mõned analüütikud on prognoosinud, et riigi e-kaubanduse turg on 2022. aastal väärt 100 miljardit dollarit. Samas pakub Amazonile teravat konkurentsi Walmart, kes ostis 2018. aastal India e-kaubandushiiu Flipkarti.