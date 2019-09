Air France-KLM tegi ülevõtupakkumise Aigle Azuri ostuks. Foto: EPA-EFE/TOUSSAINT KLUITERS

Air France-KLM aktsia kukub pärast pakkumise tegemist odavlennufirma ostuks

Prantsuse-Hollandi lennufirma Air France-KLMi aktsia on täna 9% kukkunud, kui lennufirma kinnitas, et on teinud pakkumise pankrotikaitse alla sattunud Aigle Azuri lennufirma ülevõtmiseks.

Air France-KLMi Prantsuse äriüksus kinnitas, et on teinud pakkumise osa või terve Aigle Azuri tegevuse ülevõtmiseks, vahendab Reuters. Air France ei täpsustanud kumb variant on õige. Varem oli konkurent Easyjet teatanud, et on huvitatud osa Aigle Azuri lennufirma tegevuse ülevõtmisest. Odavlennufirma Aigle Azur pandi 2. septembril pankrotikaitse alla, jättes 19 000 reisijat sihtkohadesse lõksu.