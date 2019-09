WeWork lükkas IPO edasi

WeWorki kontoriruumid. Foto: EPA

WeWorki emafirma teatas, et lükkab aktsiaemissiooni edasi. Ettevõte ei saanud piisavalt palju investorite poolehoidu ning firma jätkub kahjumlikult, vahendab MarketWatch.

Emafirma We Company teatas sellel nädalal, et aktsiaemissioon lükatakse edasi. Varasemalt pidi IPO toimuma juba sellel kuul. Ettevõte andis märku, et emissioon peaks toimuma hiljemalt selle aasta lõpus.