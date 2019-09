Euroopa suurriigid ei soovi sanktsioneerida Iraani

Sellel nädalal kogunevad maailma juhtfiguurid ÜRO peaassambleele arutama kaubandustülisid ja maailma kriise, üheks tüliküsimuseks saab Iraan.

USA president Donald Trump on kutsunud üles Euroopa liitlasi kehtestama Teheranile lisasanktsioone, kuid näiteks Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia selleks vajadust ei näe. Foto: Reuters/Scanpix

Möödunud nädalal rünnati Saudi Araabia naftavälju ning USA süüdistas rünnakus Iraani. Euroopa riigid hoidsid reaktsiooni tagasi, aga esmaspäeval astusid Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa esile avaldusega, et ka nemad arvavad, et rünnaku taga on Iraan. Poliitikud hoiatasid Iraani jätkuvate provokatsioonide eest, kutsusid aga kõiki osapooli üles probleeme diplomaatilisel teel lahendama.