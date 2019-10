Peeter Koppel: kaubandussõda pole Euroopa jaoks teema

SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel leiab, et USA kehtestatavad karistustollid pole Euroopa jaoks kaugeltki nii suur probleem kui üldine majanduse nõrkus, mis kuidagi paraneda ei taha. Järgneb Peeter Koppeli kommentaar.

Peeter Koppel Foto: Raul Mee

Üldiselt tundub, et praegu võtab turg tollide kehtestamist (Euroopas) pigem rahulikult, sest tollid paistavad olevat oodatust selgelt väiksemad. Seega kaubandussõda ei ole teema. Tõsine probleem on Euroopas ikkagi makro ja see tuleneb omakorda sellest, et igasugusest rikkuse loomisest on Euroopas saanud taunitav pärispatt. See on muidugi „geniaalne,“ sest olukorras, kus rahvastik vananeb ning vajadus (riiklike) kulutuste kasvatamiseks ja ümberjagamiseks kasvab (kihust rääkimata), ollakse rikkuse loomise masin lihtsalt ära lõhutud.