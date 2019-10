Spotify suutis kolmanda kvartali kasumiga tõsiselt üllatada. Foto: Hayoung Jeon/EPA-EFE

Spotify aktsia kerkis üllatusliku kasumi toel

Muusika voogedastusrakenduse Spotify aktsia kerkis esmaspäeval 16%, kui firma teatas oodatust kõrgemast kasumist ning tellijate arvust, vahendab Reuters.

Rootsi firma Spotify, mis on olnud ülemaailmselt Apple Musicust edukam, ütles, et septembri lõpus oli neil 113 miljonit maksvat kasutajat, mis tähendas, et aastaga kasvas selliste kasutajate arv lausa 26 miljoni võrra.