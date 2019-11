Boeing loodab taastada lennuloa jaanuariks

Boeing loodab jaanuaris taasalustada „surmalennukite“ 737 MAX 8 teenistust, vahendab Reuters.

Lennutootja sõnul on võimalik, et nad hakkavad tarnima 737 MAX 8 lennukeid oma klientidele juba detsembris. Hetkel töötab ettevõtte viimaste uuenduste kallal, et valideerida täielikult uus piloodikoolitusprogramm lennukite jaoks.