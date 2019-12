Mis juhtub Coop Panga aktsiaga esimesel börsipäeval?

Investor Charlie Viikberg Coopi aktsiale raketi staatust ei ennusta. Foto: Andres Haabu

Kas esmaspäeval Tallinna börsil kauplemist alustava Coop Panga aktsia hakkab esimestel päevadel tõusma või langema – siin lähevad investorite arvamused lahku.

Investorid said kätte kõik aktsiad, mida nad soovisid, kuid sellegipoolest täideti emissioon vaid 71% ulatuses. Nüüd on aktsionäride nimekirjas 10 855 aktsionäri, kes on enamjaolt jaeinvestorid.