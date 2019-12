Coop Pank meelitas Tallinna börsile ligi 4700 uut investorit

Tänu Coop Panga börsiletulekule on teinud väärtpaberikonto tuhanded uued inimesed, kel seni seos Tallinna börsiga puudus.

Coop Pank meelitas börsile tuhandeid uusi investoreid Foto: Liis Terimann

Aktsiaraamatuid võrreldes selgub, et Coop Pangal on kokku 4672 investorit, kes omavad vaid Coop Panga aktsiaid ja on börsil uued tulijad.