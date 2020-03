Nafta hind kerkis 10%

Nafta hind tõusis täna pea 10%, sest riigid on valmis koroonaviirusest räsitud majandusi abistama ning Venemaa andis märku, et on valmis OPECiga läbi rääkima.

Nafta hind pööras täna tõusule. Foto: Reuters/Scanpix

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et on valmis tegema märkimisväärseid samme, et USA majandust koroonaviiruse mõjude eest kaitsta. Samuti andis Jaapan teada, et plaanib majanduse teises abipaketis kulutada enam kui 4 miljardit dollarit, et viirusega toime tulla.