Investorid jagavad näpunäiteid "liiga põneval" ajal börsil tegutsemiseks

Karuturg on käes ja seda saab külma närviga investor enda jaoks tööle panna, kui tal on tagala kindlustatud. Foto: Shutterstock

Praegu tuleb vaadata, kas kuue kuu rahapuhver on olemas ja laenud makstud ning valmistuda haruldaseks võimaluseks osta ülemüüdud aktsiaid, arvasid tuntud Eesti investorid ja blogijad olukorras, kus kogu maailma börsid on sajandi suurimas languses.

Ettevõtja ja investeerimisõpikute autor Jaak Roosaare rääkis, et praegune kiire börsilangus tuli talle veidi üllatusena küll, kuid juba nädala alguse oli selge, et asi on tõsine.