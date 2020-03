Börs: USA turud lõpetasid volatiilse päeva plussis

New Yorgi börs. Foto: Reuters/Scanpix

USA aktsiaturud lõpetasid neljapäeval plussis, päev oli jällegi volatiilne ning keskpangad lubasid teha kõik, et suuremat šokki majanduses ära hoida, vahendab MarketWatch.

Föderaalreserv teatas pühapäeval, et langetab baasintressid nulli ning alustab rahatrükiga. Kolmapäeval avalikustas suure rahatrüki ka Euroopa Keskpank. Need otsused on turge veidi rahustanud.