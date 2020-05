Boeing alustab suurkoondamist

Boeing alustab suurkoondamist Foto: EPA

USA lennukitootja Boeing teatas, et alustab tuhandete töötajate koondamist ning see on alles algus.

Täpsemalt teavitatakse Ameerika Ühendriikides peagi 6770 Boeingu töötajat eelseisvast töötuks jäämisest.