Edusammud kaubanduskõnelustes kergitasid USA aktsiaturge

USA aktsiaturud tõusid reedel tänu edusammudele USA-Hiina kaubanduskõnelustes ning Euroopa ühislaenu läbirääkimiste algamises, süstides investoritesse optimismi maailmamajanduse taastumisest.

S&P 500 aktsiaindeks kerkis teist päeva järjest, tõustes 0,52%. Hiina teatas, et plaanib kiirendada Ameerika Ühendriikidelt põllumajanduskaupade ostmist, mis on üks osa USA-Hiina esimese etapi kaubanduslepingust. Aktsiaindeksite tõusust hoolimata on viimase kahe päeva kauplemisaktiivsus jäänud 30 päeva keskmisele tasemele.