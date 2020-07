Inteli konkurent tõstis selle aasta käibeprognoose

AMD kiip. Foto: EPA

Kiibitootja AMD tõstis oma terve aasta käibeprognoose, sest kiipide nõudlus kasvab kiiresti ning Intelilt loodetakse turuosa üle võtta, vahendab Reuters.

AMD aktsia tõusis New Yorgi börsi järelturul eile 10 protsenti, sest prognoosid olid Wall Streeti ootustest kõrgemad. Tänavu on aktsia kallinenud umbes 50 protsenti. Investorid on uue põlvkonna kiibid hästi vastu võtnud, eriti arvestades asjaolu, et Intel saab uue kiibitehnoloogia valmis oodatust hiljem.