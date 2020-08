Põhjus, miks Apple oma portfelli soetada

Apple'i aktsia suur osakaal S&P 500 indeksis on põhjus, miks seda juurde osta - muidu võib võrdlusindeksile lihtsalt õunafirma edasise tõusu korral alla jääda. Foto: Reuters/Scanpix

Maailma kõige väärtuslikumat börsifirmat Apple'it võiks leida iga investori portfellist, leiab rahvusvaheline investeerimisekspert.

Põhjus on lihtne, õunafirma turuväärtus on kasvanud enneolematult suureks ning hakkab liginema 2 triljonile dollarile. "Kõige tähtsam põhjus ongi selle aktsia hüppeline kasv, mis on kaasa toonud selle, et Apple'i aktsia moodustab täna S&P 500 indeksist juba 7 protsenti," märkis Strategic Wealth Partnersi asutaja mark Tepper CNBC-s.